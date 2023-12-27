Актер Охлобыстин прокомментировал свое недавнее ранее в зоне проведения СВО и отметил, что жизнь ему «спас броник». При этом бронежилет артист надел впервые после длительного перерыва.

Он объяснил, что никаких предпосылок попасть в зону боевых действий не было, но неприятная ситуация все же произошла. Команда актера нарвалась на диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оказалась под огнем. К счастью, все надели бронежилеты для этого выхода.

Иван Охлобыстин часто ездит в зону проведения специальной военной операции, он передает гуманитарную помощь, а также организует самые разнообразные мероприятия для российских военных. По словам актера, он даже не почувствовал, что в него попали, поэтому ранение можно назвать незначительным.