Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что в знаменитой картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» есть скрытый смысл.

По словам актера, основная задумка этого фильма – казать взаимоотношения между женщиной и мужчиной в канун Нового года. Ведь людям всегда было интересно наблюдать за тем, как другие живут, общаются, решают свои проблемы.

«Мы — очень сложные: и мужчина, и женщина, между нами много недомолвок. Общество не предлагает рецептов преодоления этих недомолвок. Поэтому важны фильмы, где есть ответ, как их удается решать», – заявил Охлобыстин.

Звезда «Интернов» также объяснил, что в этом фильме максимально точно передан дух 70-х годов, когда женщины старались быть самостоятельными и очень много работали. Именно в те время большинство женщин особо не уделяли внимания своей личной жизни.

Охлобыстин заявил, что он хотел бы снять фильм о взаимоотношении женщины и мужчины на фоне спецоперации на Украине.