Актер Иван Охлобыстин раскритиковал «голую вечеринку», устроенную Настей Ивлеевой в столичном клубе Mutabor. Он отметил, что бойцов, находящихся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, это мероприятие вызвало только вполне справедливое возмущение.

«Ребята на передовой восприняли „голую“ вечеринку Ивлевой как личное оскорбление, и если хоть один из участников этой „вечеринки“ появится на любом из новогодних „голубых огоньков“ на федеральных каналах, то они будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение», — заявил артист.

Также Охлобыстин отметил, что «именно так и начинаются революции».

Ранее о вечеринке высказался и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он заявил, что участники этого мероприятия напомнили ему «стадо обезьян, ограбившее магазины нижнего белья и ювелирных украшений».