Актер Иван Охлобыстин, который поддерживает СВО, постоянно бывает на Донбассе, доставляя гуманитарную помощь и занимаясь организацией концертов для военнослужащих ВС РФ, назвал большинство сбежавших из России артистов бесполезными для отечественного шоу-бизнеса.

Он отметил, что Семен Слепаков и Максим Галкин (оба признаны физическими лицами, исполняющими функции иностранных агентов в России) – это «просто неприлично», так как они ничего для российского шоу-бизнеса не сделали.

Мало того, Галкин еще и паразитирует на своей супруге, певице Алле Пугачевой.

«Вот Пугачеву жалко, за нее обидно», – цитирует Охлобыстина издание «АиФ».

Актер отметил, что не понимает поступков Пугачевой. Также он высказался в том духе, что ему обидно из-за Андрея Макаревича (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Ведь в молодости он сам пел песни «Машины времени» у костра в походах.