Блокировка официального портала известного российского артиста Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, а не из-за скандала, связанного с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на хостинг-провайдера, обслуживающего сайт знаменитости.
«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало. Блокировка техническая», – заявил представитель компании «Спринтхост».
При этом в представители компании, предоставляющей услуги хостинг-провайдера официальному порталу певца Филиппа Киркорова, заявили, что пытаются связаться с веб-мастером заблокированного портала, чтобы совместными усилиями устранить проблемы в самое ближайшее время.
«На все контактные адреса, связанные с аккаунтом Филиппа Киркорова, направлена вся подробная информация еще две недели назад. Сложившаяся ситуация – это просто невероятное стечение обстоятельств», – резюмировал представитель компании «Спринтхост».