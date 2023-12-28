Блокировка официального портала известного российского артиста Филиппа Киркорова произошла по техническим причинам, а не из-за скандала, связанного с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на хостинг-провайдера, обслуживающего сайт знаменитости.

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало. Блокировка техническая», – заявил представитель компании «Спринтхост».

При этом в представители компании, предоставляющей услуги хостинг-провайдера официальному порталу певца Филиппа Киркорова, заявили, что пытаются связаться с веб-мастером заблокированного портала, чтобы совместными усилиями устранить проблемы в самое ближайшее время.