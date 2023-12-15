Комиссия, которая расследовала катастрофу самолета Леха Качиньского под Смоленском, сфальсифицировала данные экспертизы от специалистов из Европы и США, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.

Он отметил, что Варшава должна делать из поражений выводы. Работа комиссии, ее расследование – это как раз то самое поражение «во многих измерениях». Кроме того, множественные фальсификации наносят серьезный удар по престижу Польши, передает РИА Новости.

Ранее комиссию уличил во лжи замминистра национальной обороны Цезари Томчик. Он также добавил, что она растрачивала выделенные на расследование миллионы злотых на собственные цели.

Стоит напомнить, что на основании выводов данной комиссии в Польше был арестован российский диспетчер, который работал в день авиакатастрофы под Смоленском.