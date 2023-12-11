На похороны восьмиклассницы, устроившей в школе Брянская стрельбу из ружья, не пришли друзья и одноклассники, рассказал портал StarHIT.

14-летнюю девочку хоронили только самые близкие люди. Отца на похороны не отпустили, по решению суда он арестован на два месяца по обвинению сразу в двух преступлениях.

9 декабря прошли похороны одноклассницы школьницы-стрелка, которая была убита из злосчастного ружья. На них дежурила полиция, было большое количество людей. С погибшей девочкой пришли попрощаться родственники, одноклассники, друзья, а также многие жители Брянска, даже не знавшие школьницу.

Напомним, инцидент произошел в гимназии №5 7 декабря. В результате погибло две девочки, одна из которых – сама стрелявшая. Еще пять человек получили ранения, двое из них находятся в Москве на лечении.