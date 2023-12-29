В России стремительно возрождается интерес к моде 90-х годов прошлого столетия. Стилисты объясняют это ностальгией, а также уникальностью самих модных тенденций того времени.

Спортивные стиль 90-х: универсальность во всем

Так, одно из почетных мест занимают спортивные костюмы в стиле 90-х, которые вполне можно называть универсальной одеждой. Благодаря относительно простому, но хорошо продуманному покрою, они максимально комфортны и позволяют одинаково успешно использоваться как по прямому назначению, то есть для занятий спортом, так и для повседневного ношения.

В спортивном костюме можно ходить в дальние походы или просто на прогулки по парку, общаться с друзьями или знакомыми во дворе дома или затеять шопинг. В любом случае одежда будет выделять своего владельца из толпы и выглядеть эстетично.

То же самое можно сказать и про футболки из 90-х, которые длительное время сохраняли свой первоначальный внешний вид, украшались разнообразными принтами, эффектными декоративными элементами и хорошо смотрелись в любой обстановке.

Отличительные особенности стиля 90- годов

Джинсы и куртки из денима, оригинальные платья в бельевом стиле, брючные костюмы – все это и многое другое берет свое начало именно с 90-х и продолжает пользоваться популярностью сейчас. Наиболее распространенными сочетаниями в те годы можно назвать:

футболки, довольно часто просто белые либо украшенные яркими изображениями и надписями, отлично сочетались с брюками и поясом;

толстовки всех видов, высокие кроссовки и спортивные штаны-велосипедки успешно применялись не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни;

джинсы. Они были (и остаются сейчас) универсальной одеждой, которую всегда можно дополнить чем угодно – футболкой, блузой, рубашкой, а в прохладную пору – спортивной кофтой или свитером любого покроя.

Одной из ключевых особенностей одежды 90-х была ее долговечность. Любая вещь свободно могла прослужить от 3 до 5 или даже более лет. Обеспечивалось это качественными натуральными или синтетическими материалами, а также использованием надежного декора, технологий нанесения принтов и прочим.

Сегодня для изготовления одежды в стиле 90-х применяются все тот же натуральный хлопок. Но при желании можно выбрать и изделия из современной синтетики. Она обладает все той же высокой прочностью и надежностью, но зато полностью избавлена от минусов синтетических материалов тех времен. То есть отлично пропускает воздух, обеспечивая хороший теплообмен и идеальный для тела микроклимат.

Кроме того, в изготовлении одежды используется новейшее оборудование, позволяющее гарантировать качество каждого шва.