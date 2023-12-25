Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Суперстар!» исполнил собственную песню «Одиночество сердец» и тут же подвергся критике. Участницы жюри Лера Кудрявцева и Наташа Королева порекомендовали ему больше не повторять подобных экспериментов.

Также выступление прокомментировала телеведущая Лариса Гузеева. Она написала в социальной сети, что не может уснуть, и что теперь видела все. Ее колкости разозлили новоявленного певца.

«Да пусть не спит! Ради Бога. Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом», – заявил Соседов.

Он также отметил, что из композиции вырезали второй куплет. Он бы не стал петь, если бы его заранее предупредили об этом. Критик сообщил, что будет продолжать петь, что бы не говорили злопыхатели, которые просто не хотят его появления на эстраде.