Украинские власти слишком оптимистично рассказывают о ситуации на левом берегу Днепра, однако на самом деле там идут жестокие и абсолютно бессмысленные бои, рассказало американское издание The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

«Солдаты и морпехи, принимавшие участие в переправах, охарактеризовали это наступление как жестокое и тщетное», – пишут журналисты.

Один из украинских боевиков рассказал, что заявления властей о том, что ВСУ закрепились на левом берегу – это вранье, так как закрепиться там невозможно. Перебросить технику на так называемый плацдарм – тоже нельзя. Это, по словам бойца – самоубийственное задание, не имеющее смысла, передает РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что рекомендовал Генштабу ВС РФ не выбивать украинские войска из Крынок на левом берегу Днепра. Противник продолжает перебрасывать туда элитные силы, которые сразу же уничтожаются, поэтому для российских войск выгодно оставить этот «плацдарм».