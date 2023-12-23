Россия готова заморозить конфликт на Украине, но при этом не собирается отступать ни на шаг. Сейчас она сигнализирует Западу о возможности начать переговоры, пишет издание The New York Times.

Авторы публикации ссылаются на «двух чиновников, близких к Кремлю». Но при этом замечают, что подобные сигналы исходят от Москвы еще с сентября.

По мнению журналистов, Россия таким образом может вводить в заблуждение Украину и Запад. Кроме того, имеются опасения, что даже если подобное предложение будет озвучено, Киев его не примет.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких предпосылок к переходу к дипломатическому урегулированию конфликта нет, Россия не собирается проводить мирные переговоры с Украиной.