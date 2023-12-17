В ночь на 17 декабря мощные взрывы гремели в Одессе и пригородах. Жители Черноморска рассказывают о ярком зареве, которое возникло после одного из ударов дроном-камикадзе «Герань».

Кроме того, в городе активно работали прожекторы, выискивающие беспилотники в ночном небе, и средства противовоздушной обороны. Всего в окрестностях Одессы слышали не менее пяти взрывов, но сообщается только об одном прилете.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщает об ударах дронов-камикадзе по объектам в Кировограде (после «декоммунизации» – Кропивницкий) и Херсоне. Какие именно цели были поражены в ходе этих атак, пока неизвестно.

Воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.