Анатолий Белый (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) не бесплатно пишет свои бесконечные пасквили с обвинениями в адрес России. Об этом в интервью aif.ru рассказал актер Сергей Никоненко.

От отметил, что нет никакого смысла «реагировать на идиота» Белого. Сбежавший артист просто отрабатывает повестку за определенную плату. Если он не будет писать свои гадости, ему просто перестанут платить.

Никоненко вспомнил фильм «Чапаев» и предложил поступить с Белым так же, как советовал главный персонаж картины в исполнении Бориса Бабочкина:

«Вот и на идиота Белого – наплевать и забыть», – отметил актер.

Также он добавил, что иноагент только вдохновляется, видя, как его комментируют в России. Тот день, когда на его пасквили в РФ перестанут реагировать вообще, станет самым страшным в жизни Белого.