Известный российский режиссер Никита Михалков рассказал о конфликтных ситуациях с Олегом Меньшиковых во время совместных съемок. По словам Михалкова, актер вел себя не лучшим образом оба раза, когда им довелось вместе работать. Михалков отметил, что своими поступками Меньшиков очень оскорбил его.

Режиссер рассказал, что в фильме «12» планировалось участие в съемках Олега Меньшикова, однако за пару дней он оказался от съемок. В итоге роль досталась актеру Сергею Маковецкому.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», – отметил Михалков.

По словам кинематографиста, Олег Меньшиков не смог смириться с концепцией данного фильма. Ему страшно было выглядеть на экране старым и некрасивым.

Михалков сделал собственные выводы относительно Меньшикова, однако им все равно пришлось столкнуться на съемках картины «Утомленные солнцем 2».