Клара Новикова – патриот России, поэтому появление на ее концерте украинского флага является случайностью. Об этом сообщил художник Никас Сафронов, прокомментировавший скандальный эпизод.

«Клара – очень порядочный, трепетный и благородный человек. Она восторженная, в меру наивная, как и все творческие люди. Я уверен, что этот эпизод с украинским флагом произошел случайно», – заявил художник.

Во время выступления Новиковой за ее спиной показывались слайды, на одном из которой на улицах родного для артистки Киева появился флаг Украины. Сама юмористка заявила, что не просила показывать это изображение и вообще не участвовала в подборе слайдов.

Сафронов отметил, что Новикова волнуется из-за происходящих событий. Он напомнил также, что артистка в числе очень немногих коллег оказывала помощь семье писателя Анатолия Трушина после его смерти. Сейчас она продолжает выходить на сцену к своим поклонникам, хотя давно могла бы наслаждаться вполне заслуженным отдыхом.