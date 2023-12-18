Истребитель МиГ-31 стал одной из главных угроз для Киева. Стоит ему подняться в небо, как по всей Украине включается сирена воздушной тревоги, пишет американский журнал The Nation Interest.

Обозреватель Питер Сучиу, перевод публикации которого представлен РИА Новости, называет преимуществами этого самолета-перехватчика наличие гиперзвуковых ракет «Кинжал». Они быстро летят к цели, не давая времени опомниться украинской ПВО. Кроме того, они имеют большой радиус действия, позволяя истребителю не входить в зону действия систем противовоздушной обороны противника. Он поднимается в воздух, подходит к границам Украины, наносит удар и моментально исчезает.

Автор статьи также отмечает, что многие западные эксперты заслуженно называют МиГ-31 самым быстрым в мире самолетом. Он представляет опасность не только для Украины, но и для НАТО. Поэтому Киев избрал верную тактику объявления воздушной тревоги при взлете этого истребителя.