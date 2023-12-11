Соединенные Штаты и Швеция подписали соглашение, на основании которого Вашингтон теперь получает свободный доступ ко всем военным базам последней. Это можно считать падением нейтрального Стокгольма.

Это соглашение даже без вступления Швеции в НАТО фактически делает ее участником блока. Ведь по его условиям, Вашингтон может обеспечивать свое военное присутствие на любой базе страны.

Простые шведы уже высказывают недовольство этим соглашением. Они заявляют, что Соединенные Штаты фактически вторглись в Швецию. Ведь американские войска на военных базах страны означают, что они теперь подчиняются законам США.

Шведской военное ведомство высказывается в том духе, что данный договор призван обеспечить безопасность государства, упростить получение помощи от США в случае вооруженного противостояния. Однако эксперт Крис Форсне в издании SVT Nyheter отмечает, что главная цель Вашингтона – это получение дополнительного рычага для давления на Россию.