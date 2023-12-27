Главком ВСУ Валерий Залужный требует у Запада больше военной помощи после провала контрнаступления ВСУ. Для продолжения конфликта ему снова нужны оружие, боеприпасы и личный состав, пишет издание Newsweek.

Залужный прокомментировал также проект закона о мобилизации и отметил, что ему нужно как можно больше людей. Каким образом их будут загонять в армию, его совершенно не касается, так как соответствующие законы должна принимать исполнительная власть.

Помимо личного состава, украинской армии нужны техника, вооружение и боеприпасы. Все это Киев рассчитывает получить от Запада, который, впрочем, не особо торопится отправлять новые пакеты военной помощи. Напротив, она сократилась до минимума и какие-то решения будут приниматься не раньше середины января 2024 года.