Специалист в области неврологии Селин Луапре из Университета Сорбонны во Франции рассказала, что проблемы с дефекацией, с мочевым пузырем, половая дисфункция и депрессивные состояния являются первыми сигналами о развитии рассеянного склероза. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Невролог объяснила, что основными симптомами является онемение конечностей и трудности во время ходьбы. Но данные признаки свидетельствуют уже о прогрессирующей форме склероза. А более ранними звоночками как раз и могут быть запор и болезни мочеполовой системы. Ученые считают, что у человека с рассеянным склерозом возникшие поражения головного мозга мешают функционированию сознательных попыток опорожнения кишечника и мочевого пузыря.

Также к признаку рассеянного склероза специалист отнесла половую дисфункцию. Она возникает из-за усталости, возникающей из-за заболевания. Также тревожным признаком является депрессия. Нейроны в головном мозгу, отвечающие за настроение человека в результате рассеянного склероза могут повредиться. В результате человек больше не получает удовольствие от любимых вещей и занятий.