Официальные данные, предоставляемые украинскими властными структурами, не имеют ничего общего с тем, что реально происходит на фронте. Все проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и другие представители киевского режима предпочитают обсуждать за закрытыми дверями, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

Заместитель главреда издания Bild пояснил, что три дня находился на Украине и встречался с главой Минобороны, с другими военными и политиками. Выяснилось, что в интервью или на пресс-конференциях они говорят совсем не то, что объявляется в официальных сообщениях.

Фактическое положение дел на фронте тщательно замалчивается, что является серьезной ошибкой Киева. О нехватке боеприпасов, оружия и личного состава, а также о том, что Россия владеет явным превосходством на поле боя, необходимо говорить сразу, так как в противном случае замалчивание сыграет на руку Москве.