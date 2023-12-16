Немецкое издание Bild сообщило о суде над полковником бундесвера, который, по версии следствия, продал ФСБ России данные о потерях и тактике украинской армии.

52-летний военный вступил в сговор с крупным российским предпринимателем. Последний настоял на передаче секретных данных ФСБ, так как они могут помочь как РФ, так и Германии. Полковник согласился и передал четыре секретных файла с информацией Федеральной службы безопасности.

Происходило это в октябре прошлого года. За свои услуги глава отдела безопасности немецкой разведки получил 850 тысяч евро.

Полковника задержали, однако он ничего не сказал о передаче секретных данных. Обвинения строятся лишь не показаниях предпринимателя, который в декабре прошлого года был задержан в Соединенных Штатах.

Несмотря на молчание немецкого военного, его могут признать виновным и приговорить к пожизненному заключению.