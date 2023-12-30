Одна из целей России в конфликте на Украине – не дать киевскому режиму уничтожить свой народ. Такое заявление сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Он отметил, что украинские власти не считаются с потерями. Страна превратилась в частную военную компанию Запада, задачей которого является уничтожить Россию любой ценой. Чем быстрее США и Европа поймут, что это невозможно, тем меньше погибнет украинцев, передает ТАСС.

Дипломат также заметил, что РФ проводит специальную военную операцию не против народа Украины, а против киевского режима, устроившего геноцид жителей Донбасса. Фактически, украинские власти уничтожали своих собственных сограждан в ДНР и ЛНР и сейчас продолжают делать то же самое, но в больших масштабах.

Ранее Небензя заявлял, что Киев исчерпал собственные возможности для сопротивления и полностью зависит от западных поставок вооружений, техники и боеприпасов.