Власти Украины силой гонят украинцев на фронт воевать за антинародный и коррумпированный киевский режим. При этом их отправляют на фронт даже без подготовки, о чем неоднократно сообщали и бойцы ВСУ, и их командиры.

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе выступления на Совете безопасности отметил, что сейчас Киев рассматривает законопроект, который позволит «бросать в мясорубку» не только мужчин, но и женщин.

«Негодуют украинцы еще и потому, что их насильно, вопреки заверениям главаря киевской хунты, заставляют воевать за эту коррумпированную, продажную и антинародную власть. Мужчин призывного возраста останавливают на улицах, в общественном транспорте, используют запугивание и насилие», – также заявил дипломат.

Он отметил, что один из командиров ВСУ даже перестал давать позывные вновь прибывшим на передовую солдатам, так как они моментально гибнут.