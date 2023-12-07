Расположенный в Западной Антарктиде ледник Пайн-Айленд пережил необратимую потерю массы, пройдя точку невозврата. Результаты исследования ученых были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.

Группа ученых из Университета Бангора и Университета Нортумбрии решила объединить результаты наблюдений с орбитального спутника Земли с математическими моделями. В результате исследователи получили подтверждение значительной потери ледниковой массы в период с 1940-х по 1970-х годов XX столетия.

При этом в указанный период быстрая потеря ледником своей массы запустила необратимые процессы, которые не позволили в будущем Пайн-Айленду восстановить свои прежние размеры. Ученые подтвердили, что смогли зафиксировать момент отступления ледника и переход им точки невозврата.

Исследователи предупреждают, что в скором времени ледник может вступить в новый период своего отступления, что может привести к очередной потере большей части его ледниковой массы.