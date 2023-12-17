Звезда сериала «Универ» актриса и певица Настасья Самбурская в интервью порталу prozvezd.info рассказал о премьере своего нового клипа на песню «Безответная», а также поделилась воспоминаниями о прошлом неудачном опыте в шоу-бизнесе.
«Два клипа у меня были сняты когда-то, но без слез на них не взглянешь. Один видеоряд бывший продюсер даже попытался выдать за полноценный клип, но, к сожалению, не удалось. Потому что изначально это видео было сделано для задника моего выступления на его юбилее, на котором я пела песню “Плохие мальчики”», – рассказала Самбурская.
По словам певицы, на съемки второго неудачного клипа она отправилась в США, но поездка и финальный продукт вовсе не впечатлили Самбурскую. Артистка призналась, что подобные кадры можно было легко снять в России.
«Для второго клипа меня даже отправили в Америку. Но то, что там наснимали, тоже не зашло, самый главный вопрос: зачем меня туда было отправлять, если там нет ничего, что связано с Америкой? Все «великолепные» виды, которые там открываются, можно было найти в глиняном карьере в моем родном городе, либо там же, на склоне оврага. Да и роль у меня в моем же клипе – никакая, и выгляжу я отвратительно».