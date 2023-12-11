На Западе все чаще обсуждается необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает “Московский комсомолец”

Он отметил, что на Западе считают Зеленского больше неспособным маневрировать и поэтому не представляют его частью неминуемого переговорного процесса с Россией. Президент Украины расплодил в стране ранее невиданную коррупцию и неуважительно общается с представителями западных стран.

На его место прочат главу ОП Андрея Ермака, которого называют наиболее безопасным для Зеленского преемником, главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и даже мэра Киева Виталия Кличко.

Казалось бы, России тоже выгодна замена Зеленского, который законодательно запретил переговоры с РФ. Но на самом деле ситуация выглядит совсем иначе. Новый президент, которого поставит на пост главы государства Запад, будет слишком уж к нему лоялен. И с первых дней станет играть на его стороне. Поэтому сейчас для России больше всего подходит именно Зеленский, как это не парадоксально звучит.