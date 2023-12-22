Выбирая алкогольные напитки к новогоднему столу, имеет смысл отказаться от приобретения красного вина. В нем содержатся вещества, вредные для человеческого организма, сообщил нарколог Алексей Луньков.

Он отметил, что любые примеси в алкогольных напитках осложняют работу печени, создают серьезную нагрузку на нее. Поэтому лучше выбирать спиртное без дополнительных веществ. Либо, в самых крайних случаях, высококачественный алкоголь, в котором все примеси проходят тщательную биохимическую обработку.

Наиболее чистым и, соответственно, безопасным, является чистый этиловый спирт. Однако он сильно обжигает ротовую полость и горло, является очень горьким и невкусным. Поэтому его как раз никто пить не станет.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что самыми опасными напитками являются игристые вина и шампанское, которое лучше заменять сухими вариантами.