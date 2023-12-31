Налет ВСУ на российскую территорию 30 декабря стал самым масштабным с начала специальной военной операции.

«Коммерсант» со ссылкой на официальные заявления Минобороны и властей Белгородской области отмечает, что в областном центре в результате атаки погибло 22 человека. Еще 108 получили ранения разной степени тяжести. При этом последствия были бы гораздо ужаснее, если бы часть украинских ракет не была сбита средствами противовоздушной обороны.

В военном ведомстве сообщили, что Киев задействовал для ударов реактивные снаряды чешской РСЗО Vampire, которая предоставляет собой модернизированный «Град», а также ракеты «Ольха» с кассетными боевыми частями.

В каждой из двух 300-миллиметровых ракет использовались кассеты с металлическими шариками. Сбить боезаряды ПВО удалось, но все же боевые части попали в центр Белгорода.

Изначально Следственный комитет возбудил в отношении неизвестных лиц уголовное дело за преступления, которые предусмотрены статьей 30 частью 3, статьей 105, статьей 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также после этого была добавлена статья о терроризме, но официально эта информация пока не подтверждена.