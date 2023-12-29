Утром 29 декабря в воздушное пространство Польши вошел неопознанный летающий объект со стороны Украины. Глава гмины Комарув-Осада Веслава Сеньковская заявила, что он был большим и черным, передает РИА Новости.

Объект пролетел над восточной часть Польши, его обнаружила и некоторое время сопровождала ПВО, после чего он исчез с радаров. Об этом рассказал Яцек Горышевский, представляющий оперативное командование ВС страны.

Позже польские власти заявили, что неопознанным объектом якобы была российская ракета, использованная для удара по Западной Украине. Доказательств этому не приводится, глава Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявляет, что необходимо сперва провести все необходимые проверки.

Объект, по информации оперативного командования, на 40 км углубился на польскую территорию, после чего вернулся на Украину.