В Одесской области на Украине в ночь на 17 декабря прогремели взрывы. Дроны-камикадзе прилетели по объектам ВСУ в областном центре и расположенном неподалеку от него Черноморске.

На этих объектах хранились безэкипажные катера, которые Киев регулярно использует для атак на Крым и корабли Черноморского флота. Местные власти традиционно заявляют о «безупречной работе» ПВО, однако она на этот раз лишь разрушила три частных жилых дома, не сумев справиться с атакой БПЛА.

Кроме того, ранее наносились мощные удары ракетами «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове, где уничтожены высокопоставленные офицеры НАТО и ВСУ.

ВС РФ также уничтожили группу боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, и уничтожили вражеский истребитель Су-27, передает «Первый канал».