Украинский Минкульт признал популярность сериала «Слово пацана» среди подростков и зрителей других возрастных категорий страны. И мгновенно потребовал его запрета. Теперь все сайты, которые показывают этот сериал, будут блокироваться.

В заявлении Минкульта не указывается его название. Зато авторы обращения нашли в нем «враждебную пропаганду». По их мнению, распространение подобного контента на Украине нарушает все правила этики.

Издание «Обозреватель» жестко раскритиковало украинскую молодежь, которая осмелилась смотреть российский сериал. Также оно обратило внимание на то, что композиция «Пыяла» от группы «Аигел» уверенно заняла первое место в ТОП-100 Apple Music на Украине. Кроме того, критике подверглись и блогеры, которые позволили себя положительно отзываться о сериале.