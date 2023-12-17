На Украине женщинам придется в обязательном порядке становиться на военный учет. Кроме того, полицейские и сотрудники других силовых структур, ранее имевшие право на отсрочку, теперь будут его лишены, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она заявила, что это только законопроект, дополнительные жесткие меры в него все еще вносят военнослужащие. Регистрировать документ не станут, он сразу пойдет в Раду на голосование и будет финализирован без лишних формальностей.

Из нововведений – уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет, постановка на учет женщин, которые ранее могли идти в военкомат лишь по собственному желанию. Кроме того, при наличии в семье малолетних детей уход за ними может взять на себя отец, если мать высказывает желание отправиться на службу в армию.