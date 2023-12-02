Украинская полиция задержала мошенника, который наживался на родственниках погибших военнослужащих ВСУ, передает «Лента.ру».

Мужчина выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и сообщал родственникам погибших в боевых действиях бойцов, что они якобы находятся в плену. Вызволить их оттуда можно, но за соответствующее вознаграждение.

Таким образом он выманивал деньги и исчезал. Однако полиция вышла на след преступника и задержала его. Сейчас он находится под стражей и является фигурантом уголовного дела. Мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о поимке группы украинских аферистов, которые «продавали» ВСУ автомобили. Они брали предоплату и обещали доставить несуществующие машины на линию фронта, однако исчезали вместе с весьма крупными средствами.