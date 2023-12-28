Почти восемь тысяч военнообязанных мужчин пытались перейти границу Украины, не имея на то законных оснований, заявил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он уточнил, что 7,7 тысяч человек удалось задержать пограничникам. Украинцы пытались сбежать с Украины, перейдя границу вне пунктов пропуска.

Кроме того, около 3 тысяч украинцев намеревались покинуть страну через эти самые пункты, но используя фальшивые документы. Все эти попытки удалось пресечь Госпогранслужбе. Статистика, показывающая, сколько человек все же сумели сбежать, не приводится.

На Украине продолжается военное положение и мобилизация, которая фактически не прекращается с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в Раду внесен законопроект, изменяющий правила призыва и ужесточающий законы для уклонистов. Так, их хотят лишить возможность пользоваться средствами и ценностями, а за отказ пройти медкомиссию намереваются отправлять в тюрьму на срок от 3 лет.