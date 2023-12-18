На Украине раздувают очередную «зраду» (предательство). Новыми врагами для Киева стали Дед Мороз и Снегурочка, на которых теперь объявлена настоящая охота. Об этом гласят распространяемые по стране листовки.

В них добрый волшебник, приносящий подарки на Новый год объявлен прообразом злого духа и даже педофила. Снегурочка, по мнению авторов листовок – это девушка легкого поведения. Поэтому Киев намерен вместо нее и Деда Мороза использовать образ Санта-Клауса.

В листовках предупреждают аниматоров, что если они будут замечены в образе Деда Мороза и Снегурочки, то попадут в полицию и заплатят штраф. Мужчинам грозят отправкой на передовую.

Также в распространяемых письменных памятках сообщается, что детей может поздравлять исключительно Святой Николай в короне и ризе. Длинная белая борода, шапка, халат и чоботы называются признаками Деда Мороза, которого называют пережитком советского прошлого. Он отныне на Украине вне закона.