На Украине борьба с «советским и имперским прошлым» часто доходит до маразма. Но когда кажется, что удивлять уже нечем, украинские националисты все же это делают. На этот раз они опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием запретить салат «Оливье» и «Селедку под шубой».

«Мы, центры местной активности Украины, обращаемся в министерство культуры с требованием запретить российские салаты оливье и сельдь под шубой, потому что эти блюда относятся к советской традиции», — цитирует активистов сайт «Украина.ру».

Почему гнев националистов обрушился именно на эти два блюда, сказать сложно. Их назвали «советскими», но при этом запрещать холодец, заливную рыбу, другие закуски, которые традиционно готовятся к новогодним праздникам, активисты не требуют.

По словам авторов петиции, Украина является «европейским и цивилизованным государством», которое не намерено следовать традициям русской культуры.