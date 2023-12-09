В разных регионах Украины появляются сообщения о значительно усилившемся «отлове» военнообязанных для ВСУ, пишет военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале. Он отмечает, что представители военкоматов (ТЦК) появились даже в тех зонах украинской столицы, которые ранее считались для них «запретными».

Подобные действия являются агонией киевского режима, который идет ко дну как «Титаник». Его задача теперь – утащить на дно как можно больше людей. Это позволит затянуть боевые действия еще на несколько месяцев и, соответственно, продлить пребывание у власти.

Нечто подобное происходило и у предшественников нацистского киевского режима в Германии во времена Второй мировой. Они тоже чувствовали поражение, но не сдавались, бросая в бой все больше и больше простых немцев и даже подростков.