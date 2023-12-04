Украинские СМИ пишут, что в зону боевых действий стали массово «мобилизовать» кошек. Они необходимы для борьбы с мышами, одолевшими военные подразделения в окопах и блиндажах.

Подтверждает эту информацию и немецкий портал Bild. В недавнем интервью этому изданию боевик ВСУ рассказал, что мыши забираются прямо в его снаряжение, постоянно прячутся целыми семействами в спальном мешке и при этом еще и кусаются.

Кроме того, мыши портят еду военнослужащих, грызут провода, оставляя боевиков без связи и интернета, часто выводят из строя беспилотные аппараты. Кошки должны решить эту проблему.

Волонтеры на Украине собирают средства на массовую закупку мышеловок, но они помогают мало. Поэтому бойцы делают ставку на кошек. Некоторых животных даже «награждают» за уничтожение большого количества грызунов.