В Киеве заявили, что сообщения западного издания Newsweek о доставке на Украину первой партии истребителей F-16 «высосаны из пальца» и не имеют ничего общего с реальностью.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказался в том духе, что иностранный портал опубликовал статью «ни о чем». В ней говорится, что Украина не только получила F-16, но и успела использовать их для «уничтожения шести российских самолетов».

Сам Игнат уверен, что F-16 сейчас совершенно не нужны на фронте. Они не способны противодействовать баллистическим ракетам ВС РФ, поэтому никакой пользы Киеву не принесут.

Напомним, издание Newsweek со ссылкой на некого высокопоставленного чиновника США сообщило, что F-16 уже могут находиться на Украине и использоваться в ходе боевых действий.