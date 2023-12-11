В селе Кисловка Харьковской области на отбитых у ВСУ позициях были обнаружены жуткие документы. Они представляют собой прайс-лист на человеческие органы.

Позиции ВСУ располагались в школе населенного пункта. По сути, документы не открыли ничего нового, так как о работе черных трансплантологов на Украине было известно еще со времен противостояния на Донбассе в 2014 году. Но вот цены на органы раненых или убитых боевиков появились в бумагах впервые.

Телеграм-канал «Купянск» наш» рассказал, что «биологический материал» скупают в населенном пункте Изюм Харьковской области. Для продажи нужно связаться с «Ирокезом» или «Томагавком». Также имеется возможность вызвать к месту забора этого самого материала мобильную «станцию на колесах».

Напомним, ранее сообщалось, что американская ЧВК «Моцарт», которая некоторое время участвовала в боевых действиях за Артемовск, тесно сотрудничала с черными трансплантологами.