В Киевской области в ночь на 31 декабря прогремели взрывы, спровоцировавшие сильный пожар на одном из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил Руслан Кравченко, возглавляющий военную администрацию региона.

Он заявил, что пожар вспыхнул сразу после удара беспилотником-камикадзе «Герань». На место быстро выехали сотрудники экстренных служб, которые спустя несколько часов локализовали возгорание, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что минувшей ночью взрывы гремели в Белой Церкви Киевской области и непосредственно в столице Украины. Кроме того, вечером 30 декабря раздался взрыв в Одессе. Согласно заявлению местных властей, он поразил одно из промышленных предприятий города.