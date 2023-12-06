Казанский вертолетный завод оказался в эпицентре скандала, сообщает издание «Известия». Резиновые прокладки, которые применяются в топливных системах винтокрылых машин Ми-8МТВ-1 и «Ансат», оказались снабжены фальшивыми паспортами качества.

Эти прокладки применяются для герметизации соединений в системе, а также для предотвращения протечек топлива. При этом низкое их качество может привести к серьезным поломкам топливной системы.

Чтобы исключить риски, Росавиация временно приостановила использование винтокрылых машин, изготовленных на заводе в прошлом году.

Инженер-пилот одной из авиакомпаний России объяснил, что низкое качество резины приводит к быстрому износу прокладок, из-за чего частицы попадают в систему и ухудшают ее работособность.