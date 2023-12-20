Исследователи из Германии и Нидерландов просветили рентгеновским аппаратом картину Рембрандта «Ночной дозор» и обнаружили в нижних слоях грунта из кварцевой глины свинцовый раствор.

Ученые стали внимательно присматриваться к написанной в 1642 году картине, так как свинец обычно не встречается в глине. Выяснилось, что раствор был нанесен намеренно. Это было сделано крупными полукруглыми мазками. Помимо этого, на одном из участков исследователи нашли отпечаток сита, на который после нанесения свинца была натянута ткань.

Предполагается, что художник искал замену достаточно тяжелому грунту и поэтому пропитывал картину более дешевым свинцом. При этом подобные пропитки ранее не встречались на произведениях Рембрандта.