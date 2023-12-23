Агрессивную соседку голливудского актера Чарли Шина задержала полиция Лос-Анджелеса. Женщина ворвалась в дом к знаменитому артисту и пыталась его задушить, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Чарли Шин открыл дверь, когда в нее постучали. Тут же на него набросилась 47-летняя женщина, живущая по соседству. Она разорвала на актере рубашку, а также начала его душить. Потом соседка все же ушла домой.

Шокированный артист заявил полиции, что не знает причин происходящего. Но при этом он вспомнил еще о нескольких инцидентах. Ранее женщина выбросила мусор прямо под его дверь, а также облила машину неизвестной клейкой жидкостью.

Полиция задержала соседку для проведения проверки.

Чарли Шин хорошо известен по сериалам «Два с половиной человека», «Спин-сити», «Управление гневом», а также по фильмам «Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы», «Очень страшное кино» и множеству других.