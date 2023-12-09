Издание Myśl Polska развеяло украинский миф о том, что после победы над ВСУ российская армия пойдет дальше и нападет на Польшу. Автор публикации Ян Энгельгард уверен, что это хитрость Киева, призванная выпрашивать больше оружия и техники у Запада.

Он пояснил, что украинские политики всеми силами стремятся убедить поляков, что Россия намерена напасть на Польшу после того, как разделается с Украиной. Это своеобразный политический шантаж, который до сих пор исправно работал – военная помощь в Киев поставлялась бесперебойно.

Однако после провала контрнаступления ВСУ Запад стал иначе смотреть на подобные заявления. По мнению Энгельгарда, США и НАТО совсем скоро вообще прекратят снабжать Украину оружием. Тогда Киеву останется лишь заключать мирный договор на тех условиях, которые будет ставить РФ. Североатлантическому альянсу также придется прекратить свое продвижение на восток, считает обозреватель.