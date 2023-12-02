ВС РФ используют тактику «двойных ударов» по позициям ВСУ, что приводит к увеличению потерь, сообщило американское издание Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, пояснили, что речь идет о нескольких ракетах, которые запускаются по одной цели. Это значительно повышает шансы на ее успешное поражение.

Также эксперты отметили, что на ситуацию на поле боя оказывает влияние и постоянное наращивание Россией вооружений, увеличение объема производства ракет. Киев, на фоне этого, напротив, постоянно теряет потенциал своей ПВО, из-за чего ракетные удары ВС РФ становятся все более опасными.

Еще одной причиной, по которой ВС РФ имеют преимущество над противником, названа зависимость украинской армии от поставок Запада.