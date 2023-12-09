Одна из причин, по которой США отказываются продолжать поставки военной помощи на Украину – это значительные потери западной военной техники, пишет издание Military Watch.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отмечается, что все больше политиков США выступают против помощи Киеву из-за огромного масштаба потерь техники и вооружения.

В США и других странах шокированы многочисленными кадрами уничтожения считавшейся неуязвимой западной техники. Это плохо влияет на репутацию производителей боевых машин на мировом рынке. Вашингтон опасается за судьбу переданных Украине M1 Abrams, которые вполне могут быть уничтожены всего в нескольких боях.

Кроме того, авторы заявляют, что Украина слишком зависима от Запада. Она привыкла к постоянным вливаниям извне и может полностью разучиться выполнять ключевые государственные функции. Не говоря уже о достижении каких-либо успехов в военных противостояниях.