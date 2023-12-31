Для Украины наиболее опасными являются российские крылатые ракеты Х-22, пишет РИА Новости со ссылкой на Military Watch.

Авторы американского журнала отмечают, что боезаряд впервые появился в распоряжении советских еще войск в 1962 году. Однако он до сих пор наводит ужас и практически не имеет конкурентов в мире.

В России имеются огромные запасы этих ракет еще со времен СССР. Их модернизируют и успешно применяют для поражения самых различных военных, промышленных и энергетических объектов на Украине.

При этом ПВО противника не может ничего противопоставить Х-22. Даже наличие западных комплексов не позволяет ей сбивать российские ракеты. С начала СВО ВС РФ нанесли 300 ударов этими боезарядами и ни один противовоздушная оборона не перехватила.