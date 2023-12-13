ВС РФ практически полностью окружили Авдеевку, где находится элитная 47-я механизированная бригада ВСУ. Это подразделение моментально столкнулось с множеством серьезных проблем, среди которых недостаток боеприпасов.

Именно из-за этого элитная бригада не сумел справиться со свой главной задачей – остановить российские войска, которые ведут масштабное наступление под Авдеевкой. Издание Military Watch пишет, что в распоряжение украинского подразделения передали только лучшее вооружение и технику – самоходные артиллерийские установки M109, боевые машины пехоты «Брэдли», а также немецкие танки «Леопард 2A6».

Но это не помогло отразить атаки ВС РФ. И главную роль сыграл именно снарядный голод. Один из военнослужащих ВСУ рассказал американским журналистам, что бригада получает по 15 снарядов один раз в три дня, причем эти боеприпасы изготовлены всеми странами мира.

Авторы публикации, перевод которой представлен «Российской газетой», отмечают, что ВС РФ, напротив, наращивают запасы снарядов и ракет, что позволяет им наносить интенсивные удары по противнику и сводить шансы ВСУ на удержание Авдеевки к нулю.