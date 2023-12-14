Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которой поставлена задача оборонять Авдеевку, в скором времени может быть уничтожена. На грани полного разгрома она оказалась из-за нехватки боеприпасов, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Журналисты приводят недовольные заявления боевиков бригады о выдаче 15 снарядов на три дня. С таким количеством боеприпасов невозможно противостоять натиску российских войск. У ВС РФ, рассказывают боевики, проблем со снарядами нет, поэтому они наносят интенсивные удары по позициям ВСУ.

Кроме того, вооружение и боеприпасы, которые сейчас поступают из Европы, часто оказываются некачественными и ненадежными. Они практически бесполезны, так как проигрывают и российскому, и американскому оружию.

Боевикам ВСУ из-за дефицита боеприпасов часто приходится выбирать между жизнью и смертью, принимая невозможные решения, цитирует журналистов РИА Новости.